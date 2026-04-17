«Немедленно покиньте место»: к жителям Алматы обратились из-за испытаний тепловых сетей

Гидравлические испытания тепловых сетей в Алматы
ТОО «Алматинские тепловые сети» информирует о начале гидравлических испытаний тепловых сетей с 20 апреля в восьми районах Алматы. Проверки магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться ежедневно с 4:00 до 7:00 и продлятся до 6 мая.
Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Возможны нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите об этом в ТОО «Алматинские тепловые сети»:
378−06−48, 378−06−62 (прямой номер).
Call-центр: 341−07−00 или 341−07−77 (добавочные 1011 или 1014).
109.
Горячее водоснабжение будет сохранено для всех потребителей в указанных зонах.
График проведения испытаний
20 апреля:
Алатауский район: Монке би — Б. Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева.
С 20 по 22 апреля:
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Желтоксан — Маметовой — Абылай хана.
С 20 апреля по 6 мая:
Бостандыкский район: Аскарова — мкр. Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — аль-Фараби — мкр. Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — мкр. Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — М. Ганди — Назарбаева.
Бостандыкский район: Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — аль-Фараби — мкр. Алмагуль.
Бостандыкский район: Орбита-1, 2, 3, 4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — р. Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова.
Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.
21 апреля:
Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.
Жетысуский район: мкр. Айнабулак 1−4, мкр. Кокмайса, квадрат улиц Ангарская — Макатаева — Палладина — Павлодарская.
22 апреля:
Наурызбайский район: Райымбека — Жунусова — Абая — Алтын Орда.
Жетысуский район: мкр. Кулагер (Серикова — Ратушного), квадрат Рыскулова — Жансугурова — Тихова — Глазунова.
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова.
С 22 по 23 апреля:
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова — Айтеке би.
23 апреля:
Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алтын Алаш.
С 23 по 24 апреля:
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина — Рыскулова — Жангельдина — Райымбека — Куратова — Гоголя.
Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.
24 апреля:
Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — мкр. Зердели.
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.
27 апреля:
Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Н. Данченко.
Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.
27 и 28 апреля:
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского.
Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева — Рыскулбекова — Саина — р. Большая Алматинка.
28 апреля:
Алатауский район: пос. Аккайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.
29 апреля:
Алмалинский район: Карасай батыра — Ислама Каримова — Райымбека — Масанчи.
28 и 29 апреля:
Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би — Назарбаева — Шевченко — Желтоксан — Сатпаева — Сейфуллина — Абая — Досмухамедова.
29 и 30 апреля:
Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.
Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — Гоголя — р. Есентай.
5 мая:
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина.
Акимат напоминает, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей и выявления проблемных участков в рамках подготовки к отопительному сезону.