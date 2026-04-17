«Немедленно покиньте место»: к жителям Алматы обратились из-за испытаний тепловых сетей

В Алматы на следующей неделе стартуют испытания тепловых сетей. К жителям города обратились с рекомендациями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Источник: Nur.kz

Гидравлические испытания тепловых сетей в Алматы

ТОО «Алматинские тепловые сети» информирует о начале гидравлических испытаний тепловых сетей с 20 апреля в восьми районах Алматы. Проверки магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться ежедневно с 4:00 до 7:00 и продлятся до 6 мая.

Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Возможны нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите об этом в ТОО «Алматинские тепловые сети»:

  • 378−06−48, 378−06−62 (прямой номер).

  • Call-центр: 341−07−00 или 341−07−77 (добавочные 1011 или 1014).

  • 109.

Горячее водоснабжение будет сохранено для всех потребителей в указанных зонах.

График проведения испытаний

20 апреля:

  • Алатауский район: Монке би — Б. Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева.

С 20 по 22 апреля:

  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Желтоксан — Маметовой — Абылай хана.

С 20 апреля по 6 мая:

  • Бостандыкский район: Аскарова — мкр. Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — аль-Фараби — мкр. Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — мкр. Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — М. Ганди — Назарбаева.

  • Бостандыкский район: Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — аль-Фараби — мкр. Алмагуль.

  • Бостандыкский район: Орбита-1, 2, 3, 4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — р. Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова.

  • Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.

21 апреля:

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.

  • Жетысуский район: мкр. Айнабулак 1−4, мкр. Кокмайса, квадрат улиц Ангарская — Макатаева — Палладина — Павлодарская.

22 апреля:

  • Наурызбайский район: Райымбека — Жунусова — Абая — Алтын Орда.

  • Жетысуский район: мкр. Кулагер (Серикова — Ратушного), квадрат Рыскулова — Жансугурова — Тихова — Глазунова.

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова.

С 22 по 23 апреля:

  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова — Айтеке би.

23 апреля:

  • Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алтын Алаш.

С 23 по 24 апреля:

  • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина — Рыскулова — Жангельдина — Райымбека — Куратова — Гоголя.

  • Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.

24 апреля:

  • Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — мкр. Зердели.

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.

27 апреля:

  • Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Н. Данченко.

  • Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.

27 и 28 апреля:

  • Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского.

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева — Рыскулбекова — Саина — р. Большая Алматинка.

28 апреля:

  • Алатауский район: пос. Аккайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.

29 апреля:

  • Алмалинский район: Карасай батыра — Ислама Каримова — Райымбека — Масанчи.

28 и 29 апреля:

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би — Назарбаева — Шевченко — Желтоксан — Сатпаева — Сейфуллина — Абая — Досмухамедова.

29 и 30 апреля:

  • Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — Гоголя — р. Есентай.

5 мая:

  • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина.

Акимат напоминает, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей и выявления проблемных участков в рамках подготовки к отопительному сезону.