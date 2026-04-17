«Немедленно покиньте место»: к жителям Алматы обратились из-за испытаний тепловых сетей

ТОО «Алматинские тепловые сети» информирует о начале гидравлических испытаний тепловых сетей с 20 апреля в восьми районах Алматы. Проверки магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться ежедневно с 4:00 до 7:00 и продлятся до 6 мая.