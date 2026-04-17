Охранник — самая скучная профессия

Замыкает тройку продавец — 10%. В топ-5 скучных вошел и библиотекарь: его профессию наградили таким эпитетом 6% респондентов. По 3% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 3% красноярцев считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа. Среди прочих профессий, набравших по 1% голосов, упоминались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом. 19% опрошенных не смогли определиться с ответом. 11% уверены, что скучных профессий не бывает, сообщает SuperJob.