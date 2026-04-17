В Ханты-Мансийске обсудили современные методы диагностики и лечения рака

Конференция, посвященная современным методам диагностики и лечения онкологических заболеваний, состоялась 3 апреля в Ханты-Мансийске. Повышение качества медицинской помощи — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
На мероприятии рассматривались вопросы ранней диагностики и применения современных терапевтических подходов. По словам главного внештатного онколога Югры Евгения Билана, благодаря развитию диагностических технологий в прошлом году 64% онкологических заболеваний в регионе были выявлены на ранних стадиях. Это существенно повышает шансы пациентов на успешное лечение.
Отдельное внимание участники уделили возможностям высокотехнологичной медицинской помощи. В окружной клинической больнице применяется современное оборудование для лечения опухолей головного мозга. Кроме того, были представлены подходы к лечению онкологических заболеваний легких, молочной железы и других органов, а также методы снижения риска рецидивов.
Гости из других регионов отметили высокий уровень организации медицинской помощи и профессионализм специалистов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.