Кому из волгоградцев придется отчитаться перед ФНС за переводы на карту

Эксперты подсчитали: примерно 10 млн россиян должны будут отчитываться перед налоговой службой за переводы с карты на карту с 2027 года. Вот кто из волгоградцев попадет в этот список.
Ключевой критерий: регулярные переводы с разных карт и похожие суммы — это может свидетельствовать о предпринимательской деятельности. По мнению аналитиков, "теневая самозанятость в стране достигает 20−22%.
Есть и еще один параметр — доходы, превышающие 2,4 млн рублей в год, происхождение которых человек не сможет объяснить. Это примерно 200 тысяч в месяц — официально такие деньги мало у кого водятся в Волгоградской области.
Внимание ФНС могут привлечь те, кто сдает в аренду квартиры или другие площади, а также оказывает услуги, не оформляяя самозанятость или ИП. Также в поле зрения налоговиков попадут компании, нанимающие самозанятых, которые фактически выполняют обязанности штатных сотрудников без соответствующего оформления отношений.
По задумке авторов внесенного в Госдуму законопроекта, усиливающего контроль за поступлениями физлиц, в результате слежки ФНС за переводами россиян бюджет может получить в результате дополнительные доходы. Эксперты называют около 3−4% прироста, в ФНС — не менее 50 млрд в год, начиная с 2027-го.
Однако есть и другой вариант развития событий: вырастет спрос на наличные. Кроме того, для части переводов за оказанные услуги клиенты могут использовать карты родственников мастеров, приводят мнение экспертов «Известия».
Впрочем, не исключено, что часть предпринимателей, работающих без оформления, захотят выйти из тени.
