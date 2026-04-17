Кинофестиваль под руководством Михалкова открыли золотые и прозрачные богини, оставившие платья дома

Сергей Безруков со сцены после видеоряда своих киноработ произнес лаконичную и забавную речь о реалиях современного кинопроизводства: «Продолжаем много работать, не думаем о наградах, так же ходим на пробы. Так же утверждают, не утверждают… Приходишь на пробы — там молодой режиссер, который этого видеоряда не видел и смотреть не собирается. Так же доказываешь, учишь текст и смотришь ему в глаза: “Вглядись получше. Неужели я настолько изменился?” И самое главное, что до сих пор испытываешь волнение, как на первом экзамене. Пока его испытываешь, ты еще можешь сохраниться в этой профессии как актер. Как только подумаешь: “Да ну еще!”, можно уходить из профессии. Я пока еще крепко держусь. И продолжаю работать».