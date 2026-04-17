Прокуратура заставила Фонд науки принять отчёт и спасти проект за 10 млн

Прокуратура помогла красноярскому бизнесмену спасти проект с грантом в 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Красноярский предприниматель разрабатывал взрывозащищённые алюминиевые оболочки для нефтегазовой арматуры — импортозамещающую продукцию, важную для технологического суверенитета России. Краевой Фонд науки выделил на это 10 миллионов рублей. Но вместо помощи бизнесмен столкнулся с бюрократическим тупиком.
Фонд перечислил средства с задержкой, из-за чего отчётность задержалась на четыре дня. Этого срока хватило, чтобы Фонд расторг договор, потребовал вернуть деньги и пригрозил штрафами, хотя сама разработка была готова.
Прокуратура провела проверку после обращения предпринимателя и выяснила: виноват сам Фонд. Деньги перечислены позже срока, а отчёт не принимали формально, несмотря на реальный результат. Ведомство организовало совещание с участием Фонда, Минцифры и разработчика. Директора Фонда предостерегли от нарушения прав бизнесмена.
Отчёт приняли. Проект не только спасли — он вышел на новый уровень. В планах — мелкосерийное производство 140 изделий в год, инвестиции и создание рабочих мест.
