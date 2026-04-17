Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура заставила Фонд науки принять отчёт и спасти проект за 10 млн

Фонд науки расторг договор из-за просрочки на 4 дня.

Прокуратура помогла красноярскому бизнесмену спасти проект с грантом в 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Красноярский предприниматель разрабатывал взрывозащищённые алюминиевые оболочки для нефтегазовой арматуры — импортозамещающую продукцию, важную для технологического суверенитета России. Краевой Фонд науки выделил на это 10 миллионов рублей. Но вместо помощи бизнесмен столкнулся с бюрократическим тупиком.

Фонд перечислил средства с задержкой, из-за чего отчётность задержалась на четыре дня. Этого срока хватило, чтобы Фонд расторг договор, потребовал вернуть деньги и пригрозил штрафами, хотя сама разработка была готова.

Прокуратура провела проверку после обращения предпринимателя и выяснила: виноват сам Фонд. Деньги перечислены позже срока, а отчёт не принимали формально, несмотря на реальный результат. Ведомство организовало совещание с участием Фонда, Минцифры и разработчика. Директора Фонда предостерегли от нарушения прав бизнесмена.

Отчёт приняли. Проект не только спасли — он вышел на новый уровень. В планах — мелкосерийное производство 140 изделий в год, инвестиции и создание рабочих мест.

