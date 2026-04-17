В Калининградской области за квартал выдали автокредиты на 2,3 млрд рублей

В марте жители области оформили 674 автокредита — это на 40% больше, чем в феврале. Общий объём выдач в марте составил 1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 36%. Средний размер кредита достиг 1,49 млн рублей, прибавив около 3%, а средний срок остался на уровне 66 месяцев. В целом по стране в марте банки выдали более 110 тыс. автокредитов на 170,8 млрд рублей, что на 47% больше, чем месяцем ранее.