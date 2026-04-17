Весна дала сбой: снег и холод вернутся в Хабаровский край 18 и 19 апреля

В Хабаровском крае выходные принесут не столько весну, сколько её сомнения, — сообщает hab.aif.ru.
Погода в разных районах разойдётся так, будто речь о разных регионах.
В Хабаровске в субботу, 18 апреля, ожидается дождь и резкое похолодание: днём около +9…+10 градусов, ночью — до +2. Осадки растянутся почти на весь день. В воскресенье станет спокойнее — облачно, около +9, но ночью возможен дождь со снегом.
В Комсомольске-на-Амуре ещё прохладнее: в субботу около +7 и дождь, ночью — мокрый снег. В воскресенье — до +6, снова вероятность осадков.
Юг края держится чуть увереннее. В Бикине и Вяземском в субботу пройдут дожди, температура поднимется до +10…+11. В воскресенье здесь возможны прояснения и до +11, хотя ночью сохраняется риск дождя.
В северной части региона и на побережье всё живёт по своим правилам. В Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре — всего +1…+3, дождь со снегом. В Охотске и Чумикане температура около нуля, местами без осадков, но с холодным ветром и ощущением, что зима просто сделала паузу.
Разница между районами в эти дни достигает почти десяти градусов — редкий случай даже для края.
Выходные в регионе получатся не прогулочными, а проверочными: зонт, тёплая куртка и терпение пригодятся всем.