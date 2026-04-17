Задержка коснется балтийских и скандинавских государств, некоторые из которых граничат с Россией. Часть оружия была приобретена странами Европы по программе FMS, но еще не поставлена.
Местные чиновники утверждают, что подобная ситуация ставит их в затруднительное положение. Среди заказанного оружия — боеприпасы наступательного и оборонительного назначения.
При президенте США Дональде Трампе Вашингтон давил на партнеров из НАТО, чтобы те наращивали такие закупки, однако поставки часто задерживаются, передает агентство.
Ранее востоковед Алексей Маслов заявил, что Китай сыграл ключевую роль в достижении двухнедельного перемирия в конфликте на Ближнем Востоке, убедив Иран пойти на уступки США и Израилю.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Вашингтон отказался от предложения Москвы принять обогащенный уран из Ирана.