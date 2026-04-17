Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США откладывают поставки оружия для Европы из-за военной операции в Иране

США вынуждены отложить поставки оружия для стран Европы из-за того, что Иран продолжает истощать запасы американских вооружений. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили Reuters пять источников.

Задержка коснется балтийских и скандинавских государств, некоторые из которых граничат с Россией. Часть оружия была приобретена странами Европы по программе FMS, но еще не поставлена.

Местные чиновники утверждают, что подобная ситуация ставит их в затруднительное положение. Среди заказанного оружия — боеприпасы наступательного и оборонительного назначения.

При президенте США Дональде Трампе Вашингтон давил на партнеров из НАТО, чтобы те наращивали такие закупки, однако поставки часто задерживаются, передает агентство.

Ранее востоковед Алексей Маслов заявил, что Китай сыграл ключевую роль в достижении двухнедельного перемирия в конфликте на Ближнем Востоке, убедив Иран пойти на уступки США и Израилю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Вашингтон отказался от предложения Москвы принять обогащенный уран из Ирана.

