Aj Jazeera: Возобновление добычи ресурсов на Ближнем Востоке займет до двух лет

Восстановление добычи энергоресурсов на Ближнем Востоке после конфликта может занять до двух лет. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.
По его словам, сроки восстановления будут различаться в зависимости от страны. В ряде государств процесс может затянуться из-за масштабов разрушений и особенностей инфраструктуры.
«В Ираке, например, это займет гораздо больше времени, чем в Саудовской Аравии», — отметил Бироль.
В целом, по оценке МЭА, возвращение объемов добычи к довоенному уровню займет около двух лет. При этом точные сроки будут зависеть от темпов восстановления и стабильности в регионе.
Тем временем последствия конфликта уже ощущаются на глобальном уровне. По данным ООН, экономика Азиатско-Тихоокеанского региона может потерять до 300 млрд долларов из-за роста цен на энергоресурсы и перебоев с поставками. Эксперты предупреждают, что под угрозой обнищания могут оказаться десятки миллионов человек, а кризис способен выйти за пределы региона и повлиять на мировую экономику.