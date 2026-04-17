«Догонит Землю в течение суток». Ученые сказали о магнитных бурях из-за солнечного ветра с крупной корональной дыры на Солнце

Ученые сообщили, что в течение суток 17 апреля на Земле начнутся магнитные бури от корональной дыры на Солнце. Подробности белорусам и другим жителям планеты рассказали в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Магнитные бури на планете вызовет солнечный ветер из крупной корональной дыры на Солнце.
— До конца дня поток быстрого солнечного ветра, который формируется сейчас в крупной корональной дыре на Солнце догонит Землю, запустив примерно 2 — 3-дневный период нестабильной геомагнитной обстановки, — прокомментировали в лаборатории.
Ученые обратили внимание, что эта крупная корональная дыра на Солнце существует уже несколько месяцев, и при обороте звезды возвращается к Земле с интервалом примерно 27 дней. Возвращаясь в феврале и марте каждый раз она запускала магнитные бури уровня G1-G2. В апреле магнитные бури затяжными, но самое сильное воздействие ожидается в первые двое суток, то есть 18 и 19 апреля.
— Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, — добавили ученые.
После периода наибольшей нестабильности, предварительно с понедельника, 20 апреля, магнитное поле планеты начнет приходить в равновесие с внешней средой, тогда активная фаза геомагнитного шторма завершится.
Напомним, колебания магнитного поля действуют на каждого человека индивидуально. У одних может включиться симпатическая нервная система, что будет сопровождаться повышением уровня адреналина, учащением пульса, гиперактивностью мозга. Внешне такие люди будут более раздражительными и тревожными, у них может возникнуть бессонница. У других же жителей планеты колебания магнитного поля активируют парасимпатическую систему в «комплекте» с апатией, усталостью, сонливостью и снижением давления.
