Красноярские полицейские задержали 20-летнего водителя-бесправника «Мерседеса» с подложными номерами (видео)

В Свердловском районе Красноярска инспекторы ДПС установили 20-летнего бесправника за рулем тонированного «Мерседеса» с подложными регистрационными номерами.
В пресс-службе краевой полиции рассказали, что молодой человек управлял автомобилем с серьезными нарушениями.
«В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. За управление транспортным средством без водительских прав, за использование подложных регистрационных номеров, за нарушение правил тонировки, а также за отсутствие ОСАГО. Общая сумма штрафов может составить более 15 000 рублей. Автомобиль был эвакуирован и помещён на специализированную стоянку», — уточнили в ГУ МВД по региону.
Дорожные полицейские напомнили, что управление автомобилем без прав и с подложными номерами не только влечёт административную ответственность, но и создаёт угрозу безопасности на дорогах.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.