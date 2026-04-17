Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некачественные творог и сметану выявили в Нижегородской области

Использование растительных масел вместо молочного жира снижает пищевую ценность и качество продукции.

Источник: Время

Несоответствия в твороге и сметане выявили специалисты Нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщает Нижегородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

10 апреля специалисты завершили исследования образцов, поступивших в рамках государственного пищевого мониторинга.

Были выявлены несоответствия по жирнокислотному составу, а также по наличию растительных масел и жиров.

Сведения внесены в автоматизированную систему «Веста» и переданы в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер.

Справка.

Молочная продукция с нарушениями жирнокислотного состава может характеризоваться пониженным содержанием полезных жирных кислот и высоким уровнем насыщенных жиров, транс-жиров и холестерина. Регулярное употребление такой продукции может привести к ожирению и сахарному диабету второго типа.