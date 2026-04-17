Некачественные творог и сметану выявили в Нижегородской области

Несоответствия в твороге и сметане выявили специалисты Нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщает Нижегородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».
10 апреля специалисты завершили исследования образцов, поступивших в рамках государственного пищевого мониторинга.
Были выявлены несоответствия по жирнокислотному составу, а также по наличию растительных масел и жиров.
Сведения внесены в автоматизированную систему «Веста» и переданы в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер.
Молочная продукция с нарушениями жирнокислотного состава может характеризоваться пониженным содержанием полезных жирных кислот и высоким уровнем насыщенных жиров, транс-жиров и холестерина. Регулярное употребление такой продукции может привести к ожирению и сахарному диабету второго типа.