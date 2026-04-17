Россиян предупредили о магнитной буре: Земля входит в один из наиболее активных геомагнитных периодов

В Центральной России в ближайшие сутки прогнозируется магнитная буря средней интенсивности уровня G2. Об этом сообщил официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Причиной станет воздействие высокоскоростного солнечного ветра, который приведет к возмущениям геомагнитного поля Земли. Ожидаемая буря относится к категории средней силы и может оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей, а также на работу некоторых технических систем.
«Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток — в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям», — говорится в посте.
Земля постепенно входит в один из наиболее активных геомагнитных периодов года. За первые 100 дней магнитные бури наблюдались в течение 24 дней. В ближайшее время возможны новые всплески космической погоды различной интенсивности.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили, что на выходные ожидается серия магнитных бурь на Земле. На данный момент на Солнце отмечается затишье, геомагнитная обстановка спокойная, вспышечная активность низкая. Однако к выходным возмущения вызовет корональная дыра на Солнце.