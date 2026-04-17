21 апреля и 2 мая организуют автобусные маршруты до уфимских кладбищ

Радоница («родительский вторник») приходится на девятый день после празднования Пасхи и в 2026 году выпадает на 21 апреля. День поминовения и почитания в Башкирии проводится в этом году 2 мая. Приведут в порядок и места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, а также заброшенные памятники.
Для удобства пассажиров в Уфе в эти два дня организуют маршруты общественного транспорта, следующие до городских кладбищ:
— № 15 «ДК УМПО — п. Тимашево» (с 8:00 до 22:00) — интервал движения 15−30 мин.;
— № 30 «СТО — ТСК “Пушкинский”» (с 8:00 до 20:00) — интервал движения 10 мин.;
— № 30к «СТО — ТЦ “Башкортостан”» (с 8:00 до 20:00) — интервал движения 10 мин.;
— № 34 «ул. Гилева — Узловая автобаза» (с 8:00 до 20:00) — интервал движения 77 мин.
«Дополнительно будут работать автобусы по мере накопления пассажиров на остановочных пунктах “ДК УМПО” и “Колхозный рынок” (с 8:00 до 20:00), а также “Улица имени Города Галле” и “БГУ” (с 8:00 до 19:00)», — добавили в мэрии Уфы.
Напомним, в других городах Башкирии также будет организовано автобусное движение до кладбищ 21 апреля и 2 мая. Ознакомиться с расписанием можно здесь.