Инвестсовет одобрил проект жилого квартала с детсадом на улице Химической в Калининграде

Инвестиционный совет одобрил проект жилого квартала с детским садом на улице Химической в Калининграде. Землю передадут застройщику в аренду без торгов. Информация об этом опубликована в протоколе заседания инвестсовета.
Проект реализует ООО СЗ «Вальдгартен». Под строительство жилья повышенной комфортности отдадут два земельных участка с кадастровыми номерами 39:15:000000:22079 и 39:15:000000:21978 общей площадью почти четыре гектара. Соседний массив в 5,3 гектара (39:15:000000:6418) намерены разделить. Часть территории площадью 1,13 гектара хотят использовать для строительства детского сада, а остальное — под жильё.
Для реализации проекта «Квартал Вальдгартен» потребуется внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Калининграда. Архитектурные решения будущего комплекса рекомендуют рассмотреть на градосовете.
Отметим, что руководителем и совладельцем СЗ «Вальдгартен» является Константин Бубненков. В марте предприниматель стал основным собственником НТРК «Каскад».
Ранее в границах улицы Химической и 1-й Большой Окружной располагалась военная часть. В Корпорации развития Калининградской области говорили о планах выставить землю на торги. Для территории разрабатывали проект планировки, который предполагал строительство жилья на 1775 человек и детского сада на 225 воспитанников.