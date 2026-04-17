В Красноярском крае пройдут Дни дружбы народов

В эти выходные, 18 и 19 апреля, в Красноярском крае состоятся Дни дружбы народов региона. Одним из ключевых событий станет XI гуманитарно-просветительский фестиваль «Славянская душа», который пройдет 18 апреля в национальном центре «Россия» на Енисее. Гостей ждут выступление Сибирского мужского хора, круглый стол о современных вызовах для славянского мира, показ документального фильма о династии красноярских благотворителей Кузнецовых и другие мероприятия. На следующий день, 19 апреля, участники смогут принять участие в мастер-классах и научаться изготавливать русскую игрушку «Стригушка» и сувенирную куколку «Северянка». Также в течение дня будут работать национальные подворья, представляющие разные культуры: «Россия», «Казаки», «Коренные малочисленные народы Севера», «Татарстан», «Азербайджан», «Армения», «Бурятия», «Тыва», «Дагестан» и «Чувашия». Организаторы отмечают, что в рамках Дней дружбы народов запланировано большое количество культурных, образовательных и развлекательных событий. Напомним, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. 0+