Костанаец заплатит 216 тыс. тенге после того, как водитель отказался пускать его в автобус

Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная рассмотрел дело об умышленном повреждении чужого имущества
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, 15 апреля 2026 года в специализированном суде по административным правонарушениям Костаная было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении мужчины за умышленное повреждение чужого имущества (ст. 147−1 ч. 1 КоАП).
В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался сесть в маршрутный автобус. Водитель, заметив неадекватное поведение пассажира, отказал ему в посадке. В ответ на отказ мужчина вступил в конфликт с водителем, угрожал применением физической силы и ударил по двери транспортного средства, причинив материальный ущерб.
Мужчина признал свою вину, подтвердив, что действовал от злости и на эмоциях после отказа в посадке. Суд признал его виновным и назначил административный штраф в размере 50 МРП (216 250 тенге). Постановление суда не вступило в законную силу.