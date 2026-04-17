Костанаец заплатит 216 тыс. тенге после того, как водитель отказался пускать его в автобус

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался сесть в маршрутный автобус. Водитель, заметив неадекватное поведение пассажира, отказал ему в посадке. В ответ на отказ мужчина вступил в конфликт с водителем, угрожал применением физической силы и ударил по двери транспортного средства, причинив материальный ущерб.