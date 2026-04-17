Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Костанаец заплатит 216 тыс. тенге после того, как водитель отказался пускать его в автобус

Житель Костаная оштрафован на 216 тыс. тенге за умышленную порчу имущества — он ударил по двери автобуса после конфликта с водителем, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная рассмотрел дело об умышленном повреждении чужого имущества

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, 15 апреля 2026 года в специализированном суде по административным правонарушениям Костаная было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении мужчины за умышленное повреждение чужого имущества (ст. 147−1 ч. 1 КоАП).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался сесть в маршрутный автобус. Водитель, заметив неадекватное поведение пассажира, отказал ему в посадке. В ответ на отказ мужчина вступил в конфликт с водителем, угрожал применением физической силы и ударил по двери транспортного средства, причинив материальный ущерб.

Мужчина признал свою вину, подтвердив, что действовал от злости и на эмоциях после отказа в посадке. Суд признал его виновным и назначил административный штраф в размере 50 МРП (216 250 тенге). Постановление суда не вступило в законную силу.