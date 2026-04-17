Новых подтоплений не зафиксировали в Нижегородской области 16 апреля

Освободились от воды 120 приусадебных участков.

Источник: Живем в Нижнем

За прошедшие сутки в Нижегородской области не выявили новых подтоплений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Вода ушла от 9 жилых домов и 120 приусадебных участков. При этом затопления фиксируются в 16 муниципалитетах. Вода остается на 102 приусадебных территориях, 12 низководных мостах и на 9 участках автодорог.

Эвакуация жителей в пункты временного размещения пока не требуется.

Ранее мы писали, что 220 приусадебных участков освободились от воды в Нижегородской области.

Напомним, что нижегородцам советуют иметь «тревожный чемоданчик» на случай подтопления территорий.