Маршрут временно сократят у трамваев № 2 в Нижнем Новгороде 18 и 19 апреля

Они будут следовать по маршруту: от Чёрного пруда через улицы Большая Печерская, Белинского и Маслякова.

В дни 18 и 19 апреля текущего года трамваи маршрута № 2, также известного как «городское кольцо», изменят свой обычный путь следования. Данная информация поступила от пресс-службы правительства Нижегородской области.

В указанные выходные дни движение трамваев № 2 будет ограничено. Они будут следовать по маршруту: от Чёрного пруда через улицы Большая Печерская, Белинского и Маслякова.

Причиной изменения маршрута являются запланированные работы по укладке асфальтового покрытия. Ремонтные мероприятия будут проводиться на улице Ильинской, охватывая участок от улицы Добролюбова до улицы Маслякова.

Ранее трамваи № 2 и 18 встали из-за обрыва кабеля в Нижнем Новгороде.