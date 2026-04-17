Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США запустили «Экономическую ярость» против Ирана: что это значит

США запустили кампанию «Экономическая ярость» против Ирана, усилив санкционное и финансовое давление. В Вашингтоне рассчитывают заставить Тегеран пойти на уступки по ядерной программе без прямой военной эскалации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Что такое «Экономическая ярость» и зачем ее реализуют США

Инициатором проведения кампании «Экономическая ярость» (Economic Fury) стало Министерство финансов США. Однако информацию о ее старте презентовал общественности министр войны Пит Хегсет.

«Министр финансов Скотт Бессон и наши друзья из Министерства финансов запускают операцию “Экономическая ярость”, максимально усиливая экономическое давление, чтобы Иран сделал правильный выбор», — приводит слова Хегсета на брифинге РБК.

Шеф Пентагона уточнил, что новая операция не потребует активных военных действий и является инструментом воздействия на власти Исламской Республики, чтобы заставить их пойти на условия США.

Хегсет отметил, что экономическое давление — метод, который и ранее использовался Вашингтоном. Он уточнил, что США уже переходили от боевых действий к блокаде мирового класса. Глава Пентагона охарактеризовал экономические ограничения как мощный и быстродействующий механизм.

Хегсет обосновал проведение «Экономической ярости» необходимостью принудить Иран отказаться от разработки ядерного оружия. Он объяснил, что финансовое давление — это дополнительная мера, но США предпочли бы заключение «сделки», над которой работает вице-президент Джей Ди Вэнс.

Глава Минфина Скотт Бессeнт дал пояснения по поводу «Экономической ярости» в соцсети X. Он рассказал, что подконтрольное ему министерство задействует все доступные инструменты и полномочия против тех, «кто продолжает поддерживать террористическую деятельность Ирана». Министр добавил, что операция — финансовый эквивалент войны.

Реализация «Экономической ярости» подразумевает блокировку банковских транзакций и счетов представителей высших кругов власти Ирана. Кроме того, США начнут «атаковать» вторичными санкциями компании и страны, которые покупают энергоресурсы у Тегерана.

В Пентагоне отметили, что если экономическое давление, усиленное военным контролем американцев Ормузского пролива, не сработает, то Иран ждет ужесточение «риторики» со стороны США — блокада усилится, а энергетическая инфраструктура станет целью для атак американских военных.

Прогнозы СМИ и эксперта

По мнению политолога-американиста Константина Блохина, «Экономическая ярость» — свидетельство слабости Дональда Трампа. Американский президент подтвердил, что победить Тегеран военным способом Вашингтону не под силу.

«Остается только экономический инструмент удушения, который основывается на этой блокаде [Ормузского пролива]. Они заблокировали Ормузский пролив, но сейчас есть новости, что какой-то иранский танкер прорвал эту блокаду. Блокада не тотальная. Здесь большие сомнения, смогут ли они удушить Иран в кратчайшие сроки, если они не смогли его удушить за последние десятилетия… То я думаю, что эта морская блокада ни к чему не приведет», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

По данным агентства Reuters, санкции США на приобретение иранской нефти совместно с контролем за передвижением иранских танкеров в Ормузском проливе негативно повлияют на мировую экономику. Ограничения могут привести к сокращению добычи иранской нефти. Из-за невозможности ее реализации хранилища ресурсов в Исламской Республике окажутся переполненными уже к началу мая. Тегеран сможет использовать в качестве хранилищ нефтяные танкеры, но их тоже хватит ненадолго.

Пострадать от санкций и блокады Ормузского пролива со стороны США могут и другие страны, в том числе Китай.

Reuters отмечает, что на фоне дефицита нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке, американская нефть пользуется повышенным спросом. Однако эксперты утверждают, что США приближаются к пределу своих экспортных возможностей.

