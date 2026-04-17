США запустили «Экономическую ярость» против Ирана: что это значит

Что такое «Экономическая ярость» и зачем ее реализуют США
Инициатором проведения кампании «Экономическая ярость» (Economic Fury) стало Министерство финансов США. Однако информацию о ее старте презентовал общественности министр войны Пит Хегсет.
Хегсет отметил, что экономическое давление — метод, который и ранее использовался Вашингтоном. Он уточнил, что США уже переходили от боевых действий к блокаде мирового класса. Глава Пентагона охарактеризовал экономические ограничения как мощный и быстродействующий механизм.
Хегсет обосновал проведение «Экономической ярости» необходимостью принудить Иран отказаться от разработки ядерного оружия. Он объяснил, что финансовое давление — это дополнительная мера, но США предпочли бы заключение «сделки», над которой работает вице-президент Джей Ди Вэнс.
Глава Минфина Скотт Бессeнт дал пояснения по поводу «Экономической ярости» в соцсети X. Он рассказал, что подконтрольное ему министерство задействует все доступные инструменты и полномочия против тех, «кто продолжает поддерживать террористическую деятельность Ирана». Министр добавил, что операция — финансовый эквивалент войны.
Реализация «Экономической ярости» подразумевает блокировку банковских транзакций и счетов представителей высших кругов власти Ирана. Кроме того, США начнут «атаковать» вторичными санкциями компании и страны, которые покупают энергоресурсы у Тегерана.
В Пентагоне отметили, что если экономическое давление, усиленное военным контролем американцев Ормузского пролива, не сработает, то Иран ждет ужесточение «риторики» со стороны США — блокада усилится, а энергетическая инфраструктура станет целью для атак американских военных.
Прогнозы СМИ и эксперта
По мнению политолога-американиста Константина Блохина, «Экономическая ярость» — свидетельство слабости Дональда Трампа. Американский президент подтвердил, что победить Тегеран военным способом Вашингтону не под силу.
«Остается только экономический инструмент удушения, который основывается на этой блокаде [Ормузского пролива]. Они заблокировали Ормузский пролив, но сейчас есть новости, что какой-то иранский танкер прорвал эту блокаду. Блокада не тотальная. Здесь большие сомнения, смогут ли они удушить Иран в кратчайшие сроки, если они не смогли его удушить за последние десятилетия… То я думаю, что эта морская блокада ни к чему не приведет», — объяснил эксперт «Газете.Ru».
По данным агентства Reuters, санкции США на приобретение иранской нефти совместно с контролем за передвижением иранских танкеров в Ормузском проливе негативно повлияют на мировую экономику. Ограничения могут привести к сокращению добычи иранской нефти. Из-за невозможности ее реализации хранилища ресурсов в Исламской Республике окажутся переполненными уже к началу мая. Тегеран сможет использовать в качестве хранилищ нефтяные танкеры, но их тоже хватит ненадолго.
Пострадать от санкций и блокады Ормузского пролива со стороны США могут и другие страны, в том числе Китай.
Reuters отмечает, что на фоне дефицита нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке, американская нефть пользуется повышенным спросом. Однако эксперты утверждают, что США приближаются к пределу своих экспортных возможностей.