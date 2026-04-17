Дальневосточная ипотека превысила 1 трлн рублей и помогла 200 тысячам семей

Объём льготных ипотечных кредитов по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» под 2% годовых превысил 1 трлн рублей, — сообщает hab.aif.ru. За время действия программы жильё приобрели или построили более 200 тыс. семей.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в регионах ДФО выдано 175,6 тыс. кредитов, в Арктической зоне России — 24,6 тыс. Всего участие в программе вместе с членами семей сопоставимо с численностью крупного российского города.
«Общая численность участников программы льготного ипотечного кредитования с учётом членов их семей уже сопоставима с населением такого крупного города, как Хабаровск», — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По его словам, программа оказывает влияние не только на социальную сферу, но и на рынок жилищного строительства. Льготная ипотека способствует сдерживанию роста цен на жильё. Средняя стоимость квадратного метра на Дальнем Востоке остаётся ниже среднероссийского уровня.
В Минвостокразвития также отмечают влияние программы на строительную отрасль. По данным ведомства, каждая вторая квартира в новостройках ДФО в 2020—2025 годах приобреталась с использованием льготной ипотеки. В результате объёмы ввода жилья выросли с 2,5 млн кв. м в 2019 году до 4,7 млн кв. м в 2025 году.
Программа остаётся одной из наиболее доступных в стране. Ставка составляет от 2% годовых, срок кредитования — до 20 лет, максимальная сумма — до 9 млн рублей. Средний размер кредита — 5−5,5 млн рублей, средняя площадь приобретаемого жилья — около 56 кв. м.
Основную долю участников составляют граждане в возрасте 30−40 лет, средний возраст заёмщика — 31,8 года. Чаще кредиты оформляют мужчины (52,3%). В 75% случаев жильё приобретается в новостройках или готовых домах, около 12% приходится на индивидуальное жилищное строительство.
Программа расширяется. Помимо молодых семей, участие в ней доступно участникам программы «Гектар», педагогам, медикам, специалистам по трудовой мобильности, участникам СВО и работникам оборонно-промышленного комплекса. В 2025 году перечень расширен за счёт участников программы «Земский работник культуры», многодетных семей и сотрудников образовательных организаций. Также предусмотрена возможность приобретения вторичного жилья в населённых пунктах без нового строительства.
По данным КРДВ, на Дальнем Востоке наибольшее число ипотек с господдержкой оформлено в Приморском крае — 47 454 кредита, Республике Саха (Якутия) — 34 021 и Хабаровском крае — 25 610. В Арктической зоне лидируют Архангельская область, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Программа действует с 2019 года и продлена до конца 2030 года.