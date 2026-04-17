Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подготовка стартового котлована метро на улице Горького вышла на новый уровень

Метростроевцам для формирования бетонного лотка нужно залить еще 975 кубов бетона.

Источник: Нижегородская правда

Подготовка стартового котлована за станцией «Горьковская», откуда скоро начнется проходка двух тоннелей в сторону площади Свободы, вошла в новую фазу. Об этом сообщается в группе «Метро НН — наше. Новое».

На месте строительных работ уже разработали 18 тысяч кубометров грунта и смонтировали 311 тонн металлоконструкций для укрепления стен. Теперь рабочие приступили к монолитным работам — на участке уже уложено более 115 кубометров бетонной подосновы.

Метростроевцам для формирования бетонного лотка нужно залить еще 975 кубов бетона и доделать каркас, на который уйдет 123 тонн металла. «Первый бетон» для лотка работники укладывают уже сейчас, а затем приступят к формированию ложе, на которых будет производиться монтаж тоннелепроходческих щитов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 8 тысяч скважин пробурили метростроевцы на площади Свободы в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше