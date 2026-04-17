Подготовка стартового котлована метро на улице Горького вышла на новый уровень

Подготовка стартового котлована за станцией «Горьковская», откуда скоро начнется проходка двух тоннелей в сторону площади Свободы, вошла в новую фазу. Об этом сообщается в группе «Метро НН — наше. Новое».
На месте строительных работ уже разработали 18 тысяч кубометров грунта и смонтировали 311 тонн металлоконструкций для укрепления стен. Теперь рабочие приступили к монолитным работам — на участке уже уложено более 115 кубометров бетонной подосновы.
Метростроевцам для формирования бетонного лотка нужно залить еще 975 кубов бетона и доделать каркас, на который уйдет 123 тонн металла. «Первый бетон» для лотка работники укладывают уже сейчас, а затем приступят к формированию ложе, на которых будет производиться монтаж тоннелепроходческих щитов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 8 тысяч скважин пробурили метростроевцы на площади Свободы в Нижнем Новгороде.