Ученые предупредили о сильных магнитных бурях

ИКИ РАН: наиболее сильные магнитные бури ожидаются в выходные.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Наиболее сильное воздействие потока быстрого солнечного ветра на Землю ожидается в субботу и воскресенье, что запустит за собой период нестабильной геомагнитной обстановки, сообщили в пятницу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По расчетам ученых, в пятницу до конца дня поток быстрого солнечного ветра, который сейчас формируется в крупной корональной дыре на Солнце, догонит Землю, запустив примерно 2−3-дневный период нестабильной геомагнитной обстановки.

«Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток — в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя через период наибольшей нестабильности», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Повышенная геомагнитная активность предположительно будет сохраняться как минимум до конца года, а, вероятно, и в следующем году, после чего быстро покатится вниз на фоне наступающего солнечного минимума, подытожили ученые.