Более 160 тысяч выездов совершила служба скорой помощи в Волгоградской области

С начала 2026 года службы скорой медицинской помощи в Волгоградской области совершили более 160 тысяч выездов. Эти цифры включают 93,5 тысячи экстренных вызовов, когда жизнь пациента находилась под угрозой, и 66,9 тысячи неотложных случаев, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.
Чаще всего медиков вызывали из-за травм и отравлений — таких случаев зарегистрировали 16,3 тысячи. Также причиной выезда становились термические и химические ожоги (443 случая) и острые заболевания или состояния, которых набралось 73,4 тысячи.
Стоит напомнить, что в конце 2025 года автопарк скорой помощи Волгоградской области значительно обновился. Тогда медики получили 92 автомобиля класса «В» и 8 реанимобилей класса «С». Все эти машины полностью отвечают современным санитарным и техническим требованиям, что позволяет бригадам оказывать помощь на самом высоком уровне.