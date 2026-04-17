Финансисты назвали новую угрозу для мировой банковской системы

На полях весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне министры финансов, главы центральных банков и представители профильных регуляторов неожиданно сместили фокус с геополитики и долговых рисков на угрозы от новейших моделей искусственного интеллекта (ИИ), пишет Financial Times (FT).
Главной темой стал Claude Mythos Preview — экспериментальный ИИ‑инструмент компании Anthropic, который уже продемонстрировал способность находить тысячи уязвимостей высокой критичности во всех ключевых операционных системах и браузерах.
Глава Банка Англии и председатель Совета по финансовой стабильности (FSB) Эндрю Бейли назвал ситуацию «очень серьезным вызовом» и подчеркнул, что регуляторам придется в ускоренном порядке оценить киберриски для глобальной финансовой системы.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард привела Mythos как пример «ответственной разработки», которая тем не менее при попадании «в неправильные руки» может иметь катастрофические последствия. Anthropic уже признает, что это вопрос времени, когда аналогичные возможности станут доступны гораздо более широкому кругу игроков, включая тех, кто не связан никакими обязательствами по безопасному применению ИИ.
Некоторые регуляторы при этом скептически относятся к возможности скоординированного глобального ответа на угрозу ИИ, учитывая нынешнюю геополитическую напряженность и конфликт на Ближнем Востоке.
Пока Mythos тестируется в узком кругу примерно из 40 крупных компаний, среди которых Amazon, Apple и JPMorgan Chase, также его применяет ряд крупнейших американских банков. Руководители JPMorgan, Morgan Stanley, BNY и Citigroup подтверждают, что работают с бета‑версией, одновременно фиксируя «массу уязвимостей, которые нужно исправить», и говоря о потенциальных выгодах в плане повышения эффективности инфраструктуры и внутренней киберзащиты.
При этом политики опасаются перегнуть палку в регулировании — если принять слишком ранние и жесткие меры, предупреждает Бейли, они могут либо не попасть в цель, либо затормозить развитие технологии, которая сулит и значительные экономические выгоды.
Параллельно свои «киберспецверсии» ИИ выводят и другие игроки: OpenAI объявила о запуске ограниченного тестирования модели GPT‑5.4‑Cyber, специально дообученной для задач кибербезопасности и обладающей меньшими ограничениями по функционалу.
