Шесть ветеранов СВО представят Хабаровский край на турнире «Абилимпикс»

В Хабаровском крае проходит подготовка участников к очередному чемпионату профмастерства среди людей с инвалидностью. В этом сезоне за победу будут бороться шесть ветеранов СВО, которые уже оттачивают навыки в таких направлениях, как фотосъемка, столярное дело и пилотирование дронов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, участники соревнований в категории специалистов сейчас проходят интенсивные тренировки. Например, будущие операторы БПЛА отрабатывают взлет, посадку и облет препятствий сначала на компьютерных тренажерах, а затем на практике. Всего в региональном туре, который начнется 21 апреля, примут участие более 450 конкурсантов и 300 экспертов. По сведениям пресс-службы правительства региона, в программу также включены специальные фестивали профессий для дошкольников и лиц с тяжелыми нарушениями развития. Победители этапа войдут в сборную края для поездки на всероссийский финал в Москву.
