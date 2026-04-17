Шесть ветеранов СВО представят Хабаровский край на турнире «Абилимпикс»

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, участники соревнований в категории специалистов сейчас проходят интенсивные тренировки. Например, будущие операторы БПЛА отрабатывают взлет, посадку и облет препятствий сначала на компьютерных тренажерах, а затем на практике. Всего в региональном туре, который начнется 21 апреля, примут участие более 450 конкурсантов и 300 экспертов. По сведениям пресс-службы правительства региона, в программу также включены специальные фестивали профессий для дошкольников и лиц с тяжелыми нарушениями развития. Победители этапа войдут в сборную края для поездки на всероссийский финал в Москву.