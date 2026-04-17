Работы по модернизации северного обхода Ростова-на-Дону идут по графику

В Ростовской области продолжается масштабное обновление северной объездной магистрали вокруг донской столицы.

Обновляемый отрезок дороги протяжённостью 8,45 км пролегает через земли Мясниковского и Аксайского районов, частично затрагивая Ворошиловский район города.

Согласно проектной документации, здесь формируется скоростная автодорога категории 1Б с четырьмя полосами движения. Ширина дорожной основы составляет от 25 до 28 метров, включая трёхметровую разделительную полосу, а финишное покрытие выполняется из асфальтобетона.

По словам заместителя губернатора — министра транспорта Алёны Беликовой, текущая степень готовности объекта оценивается в 25%.

«Строительство северного обхода находится на постоянном контроле, так как эта магистраль станет важнейшим транспортным коридором для регионального транзита», — отметила Алёна Беликова.