Семь алкомаркетов закрыли в Нижегородской области с начала года

В Нижегородской области продолжают активно закрывать нелегальные алкомаркеты. С начала 2026 года в регионе уже прекратили работу семь точек, торговавших алкоголем без лицензии, ещё один объект перепрофилировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минпромторга и предпринимательства.
Работа ведётся системно — проверки проводят по обращениям жителей и данным межведомственной системы контроля. Как рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов, ещё несколько лет назад в области насчитывались сотни проблемных торговых точек. Сегодня большинство из них либо закрыты, либо работают законно.
Только по итогам 2025 года с рынка ушёл 81 объект: часть предпринимателей закрыли бизнес, другие сменили профиль или оформили лицензии. При этом новые нелегальные алкомаркеты всё ещё появляются, но их стараются оперативно выявлять и ликвидировать.
Очередной рейд прошёл в Канавинском районе Нижнего Новгорода — там из оборота изъяли более 100 единиц алкоголя. Всего с начала года специалисты провели семь проверок, составили 34 административных протокола и изъяли более 250 единиц продукции.