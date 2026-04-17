Семь алкомаркетов закрыли в Нижегородской области с начала года

В Нижегородской области продолжают активно закрывать нелегальные алкомаркеты. С начала 2026 года в регионе уже прекратили работу семь точек, торговавших алкоголем без лицензии, ещё один объект перепрофилировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минпромторга и предпринимательства.