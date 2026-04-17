Маршрут трамвая № 2 сократят в Нижнем Новгороде в выходные

Трамваи № 2, которые двигаются по городскому кольцу, будут курсировать в Нижнем Новгороде по сокращенному маршруту 18 и 19 апреля, сообщили в ООО «Экологические проекты».
Трамваи в эти дни будут следовать по маршруту: Чёрный пруд — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Маслякова.
«Изменения связаны с работами по асфальтировке, которые будут вестись на участке улицы Ильинской: от улицы Добролюбова до Маслякова», — рассказали в компании.
Ранее сообщалось, что более 1000 единиц общественного транспорта Нижнего Новгорода оборудовано стационарными валидаторами.