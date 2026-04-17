«Ротор» едет в Хабаровск фаворитом

У дальневосточников сейчас непростой период. За последние шесть матчей в Первой лиге команда не одержала ни одной победы: три ничьи и три поражения с разницей мячей 7:15. Основная проблема — игра в обороне. В текущем сезоне «СКА‑Хабаровск» провёл дома 14 игр, забив 15 мячей (в среднем 1,07 за игру) и пропустив столько же (в среднем 1,07 за игру). Всего в 28 матчах команда одержала 8 побед, потерпела 9 поражений, 11 раз сыграла вничью, набрала 35 очков и сейчас располагается на 13‑м месте в турнирной таблице.