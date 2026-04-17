В Нижнекамском районе Татарстана школьники посетили лесопожарную станцию

Воспитанники школьного лесничества «Друзья природы» из поселка Красный Ключ побывали с экскурсией на лесопожарной станции в Нижнекамском районе. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан.
В ходе экскурсии ребята ознакомились с лесопожарной техникой и противопожарным оборудованием, узнали о видах и причинах возникновения лесных пожаров, а также о комплексе мер по обеспечению пожарной безопасности в лесах. Особое внимание было уделено правилам поведения в лесу. Школьники осмотрели специализированную технику, включая пожарные автомобили и ранцевые огнетушители.
Кроме того, специалисты лесхоза показали детям методы локализации возгораний и рассказали о современных технологиях мониторинга лесных территорий. Школьники активно задавали вопросы и выразили желание в будущем принять участие в профилактических мероприятиях по защите лесов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.