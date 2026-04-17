Волгоградской области спишут часть задолженности по бюджетным кредитам

В числе 16 регионов, которым простят две трети долга перед федеральным бюджетом, четыри субъекта ЮФО.

Правительство РФ спишет 16 регионам часть задолженности по бюджетным кредитам. В их числе — Волгоградская область.

Это позволит поддержать развитие экономики региона, подчеркнул премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина 16 апреля.

«Данные регионы направили существенную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование ЖКХ, обновление общественного транспорта и, что также очень важно, на докапитализацию региональных Фондов развития промышленности», — цитирует главу правительства РИА Новости.

Ранее глава российского государства Владимир Путин поручил списывать две трети задолженности перед федеральным бюджетом, если высвобождающиеся средства направлены на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что доходы бюджета Волгоградской области подросли в первом квартале 2026 года.