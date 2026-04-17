В Минске кнопки открытия дверей в наземном транспорте начнут работать с 1 мая

В наземном городском пассажирском транспорте Минска с 1 мая станут активны кнопки адресного открытия дверей, сообщили в «Минсктрансе».
Так, с 1 мая в белорусской столице в тестовом режиме заработает система адресного открытия дверей. Кнопки активируют, и пассажиры смогут сами открывать двери для входа в салон или выхода из него.
Во время движения система адресного открытия дверей будет блокироваться, а на остановочных пунктах при полной остановке кнопка открытия дверей из салона становится активной. Кнопки открытия дверей можно узнать по приметному корпусу и дополнительной светодиодной подсветке.
— Это сделает поездки более комфортными, позволит сохранять тепло в салоне общественного транспорта зимой и прохладу летом, — рассказали в «Минсктрансе».
