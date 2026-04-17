Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске кнопки открытия дверей в наземном транспорте начнут работать с 1 мая

В минском транспорте активируют кнопки открытия дверей с 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

В наземном городском пассажирском транспорте Минска с 1 мая станут активны кнопки адресного открытия дверей, сообщили в «Минсктрансе».

Так, с 1 мая в белорусской столице в тестовом режиме заработает система адресного открытия дверей. Кнопки активируют, и пассажиры смогут сами открывать двери для входа в салон или выхода из него.

Во время движения система адресного открытия дверей будет блокироваться, а на остановочных пунктах при полной остановке кнопка открытия дверей из салона становится активной. Кнопки открытия дверей можно узнать по приметному корпусу и дополнительной светодиодной подсветке.

— Это сделает поездки более комфортными, позволит сохранять тепло в салоне общественного транспорта зимой и прохладу летом, — рассказали в «Минсктрансе».

И мы писали, что санстанция сказала белорусам, кто должен убирать за забором частного дома.

Тем временем минчане пожаловались на пчелу в «Оливье» и личинку в плове из кулинарии.