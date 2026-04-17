Нижегородские врачи спасли 29-летнюю девушку с тремя инфарктами

Нижегородские специалисты успешно оказали помощь 29-летней женщине, пережившей три сердечных приступа. Об этом сообщиил в MAX-канале «Бокал прессека».
В течение года пациентка уже дважды перенесла инфаркт, однако стандартное стентирование оказалось неэффективным, так как сосуды быстро сужались снова. Когда ее с третьим инфарктом доставили в больницу имени Семашко, врачи начали подозревать необычную причину ее состояния.
Выяснилось, что причиной была не атеросклеротическая бляшка, а артериит Такаясу — редкое системное заболевание, вызывающее воспаление сосудов. При такой патологии традиционные подходы к лечению инфаркта оказываются недейственными.
Чтобы спасти жизнь пациентки, медики использовали таргетную терапию с применением ингибитора интерлейкина-6. Этот метод позволил остановить активное аутоиммунное воспаление.
В результате толщина стенок сосудов снизилась с критических 7,5 мм до нормальных 4,3 мм, а вероятность повторных сосудистых осложнений удалось свести к минимуму.
Пациентка была выписана из стационара и находится под наблюдением ревматологов.
