Нижегородские врачи спасли 29-летнюю девушку с тремя инфарктами

Выяснилось, что причиной была не атеросклеротическая бляшка, а артериит Такаясу — редкое системное заболевание, вызывающее воспаление сосудов.

Нижегородские специалисты успешно оказали помощь 29-летней женщине, пережившей три сердечных приступа. Об этом сообщиил в MAX-канале «Бокал прессека».

В течение года пациентка уже дважды перенесла инфаркт, однако стандартное стентирование оказалось неэффективным, так как сосуды быстро сужались снова. Когда ее с третьим инфарктом доставили в больницу имени Семашко, врачи начали подозревать необычную причину ее состояния.

Выяснилось, что причиной была не атеросклеротическая бляшка, а артериит Такаясу — редкое системное заболевание, вызывающее воспаление сосудов. При такой патологии традиционные подходы к лечению инфаркта оказываются недейственными.

Чтобы спасти жизнь пациентки, медики использовали таргетную терапию с применением ингибитора интерлейкина-6. Этот метод позволил остановить активное аутоиммунное воспаление.

В результате толщина стенок сосудов снизилась с критических 7,5 мм до нормальных 4,3 мм, а вероятность повторных сосудистых осложнений удалось свести к минимуму.

Пациентка была выписана из стационара и находится под наблюдением ревматологов.

Напомним, что ранее нижегородские фельдшеры на месте спасли пациента с остановкой сердца. Медики говорят, что запустить сердце после полной остановки почти невозможно, но нижегородским врачам удалось это сделать.