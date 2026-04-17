Названы самые перспективные для глобального сотрудничества страны: на какой позиции Казахстан

Казахстан по итогам 2025 года считается наиболее перспективной для глобальной интеграции страной в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Казахстан в мировом рейтинге глобализации: успехи и перспективы

По данным исследования Швейцарского экономического института (KOF), опубликованным в 2025 году, Казахстан укрепил свои позиции в мировом рейтинге глобализации, заняв 78-е место. Это позволило ему обогнать все страны Центральной Азии и стать лидером региона.

Что такое индекс уровня глобализации?

Индекс уровня глобализации — это комбинированный показатель, который отражает степень интеграции государства в мировые процессы и экономику. Он оценивает, насколько страна открыта для мира, придерживается международных норм и стремится к развитию международных связей.

Индекс включает 24 критерия, объединенные в три группы:

  1. Экономическая глобализация: объемы торговли, иностранные инвестиции, деловая активность, тарифная политика и т. д.

  2. Социальная глобализация: культурная интеграция, условия для проживания иностранцев, доступ к интернету, денежные переводы, обучение иностранных студентов и т. д.

  3. Политическая глобализация: участие в международных организациях, дипломатические миссии, торговые соглашения и т. д.

Данные для исследования предоставляют Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международный телекоммуникационный союз и ООН.

Преимущества высокого уровня глобализации

Высокий уровень глобализации открывает перед страной множество возможностей:

  • Доступ к новым технологиям и инвестициям.

  • Развитие туризма и экспорта культурных ценностей.

  • Участие в международной повестке и стратегическое партнерство с другими странами.

Оценка Казахстана

В 2025 году Казахстан занял 78-е место с индексом 64,17 балла. Это позволило ему стать лидером среди стран Центральной Азии. Следующие места в регионе заняли:

  • Кыргызстан — 93-е место (60,79 балла).

  • Узбекистан — 125-е место (52,27 балла).

  • Таджикистан — 129-е место (51,55 балла).

  • Туркменистан — 184-е место (41,64 балла).

Казахстан также опередил такие страны, как Турция (80-е место, 63,82 балла), Бразилия (81-е место, 63,53 балла), Китай (82-е место, 63,52 балла) и Индия (94-е место, 60,08 балла).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Мировым лидером по уровню глобализации стали Нидерланды (88,90 балла). На втором месте — Швейцария (88,69 балла), на третьем — Бельгия (88,55 балла).

В десятку лучших также вошли:

  • Великобритания (87,45 балла).

  • Швеция (86,87 балла).

  • Австрия (86,78 балла).

  • Германия (86,40 балла).

  • Дания (85,34 балла).

  • Франция (85,23 балла).

  • Финляндия (85,16 балла).

Среди аутсайдеров оказались:

  • Центральноафриканская Республика (36,61 балла).

  • Эритрея (33,87 балла).

  • Сомали (31,27 балла).

Казахстан демонстрирует устойчивый рост и укрепление своих позиций в мировом сообществе. Высокий уровень глобализации открывает перед страной новые возможности для развития и укрепления международного сотрудничества.

