Названы самые перспективные для глобального сотрудничества страны: на какой позиции Казахстан

Казахстан в мировом рейтинге глобализации: успехи и перспективы
По данным исследования Швейцарского экономического института (KOF), опубликованным в 2025 году, Казахстан укрепил свои позиции в мировом рейтинге глобализации, заняв 78-е место. Это позволило ему обогнать все страны Центральной Азии и стать лидером региона.
Что такое индекс уровня глобализации?
Индекс уровня глобализации — это комбинированный показатель, который отражает степень интеграции государства в мировые процессы и экономику. Он оценивает, насколько страна открыта для мира, придерживается международных норм и стремится к развитию международных связей.
Индекс включает 24 критерия, объединенные в три группы:
Экономическая глобализация: объемы торговли, иностранные инвестиции, деловая активность, тарифная политика
и т. д.
Социальная глобализация: культурная интеграция, условия для проживания иностранцев, доступ к интернету, денежные переводы, обучение иностранных студентов
и т. д.
Политическая глобализация: участие в международных организациях, дипломатические миссии, торговые соглашения
и т. д.
Данные для исследования предоставляют Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международный телекоммуникационный союз и ООН.
Преимущества высокого уровня глобализации
Высокий уровень глобализации открывает перед страной множество возможностей:
Доступ к новым технологиям и инвестициям.
Развитие туризма и экспорта культурных ценностей.
Участие в международной повестке и стратегическое партнерство с другими странами.
Оценка Казахстана
В 2025 году Казахстан занял 78-е место с индексом 64,17 балла. Это позволило ему стать лидером среди стран Центральной Азии. Следующие места в регионе заняли:
Кыргызстан — 93-е место (60,79 балла).
Узбекистан — 125-е место (52,27 балла).
Таджикистан — 129-е место (51,55 балла).
Туркменистан — 184-е место (41,64 балла).
Казахстан также опередил такие страны, как Турция (80-е место, 63,82 балла), Бразилия (81-е место, 63,53 балла), Китай (82-е место, 63,52 балла) и Индия (94-е место, 60,08 балла).
Мировые лидеры и аутсайдеры
Мировым лидером по уровню глобализации стали Нидерланды (88,90 балла). На втором месте — Швейцария (88,69 балла), на третьем — Бельгия (88,55 балла).
В десятку лучших также вошли:
Великобритания (87,45 балла).
Швеция (86,87 балла).
Австрия (86,78 балла).
Германия (86,40 балла).
Дания (85,34 балла).
Франция (85,23 балла).
Финляндия (85,16 балла).
Среди аутсайдеров оказались:
Центральноафриканская Республика (36,61 балла).
Эритрея (33,87 балла).
Сомали (31,27 балла).
Казахстан демонстрирует устойчивый рост и укрепление своих позиций в мировом сообществе. Высокий уровень глобализации открывает перед страной новые возможности для развития и укрепления международного сотрудничества.