Кенигсбергские «мотивы» Калининграда раскритиковали на высшем уровне — детали

Калининградская область навсегда останется российским регионом, однако его продолжающаяся германизация вызывает вопросы, сообщил на Балтийском культурном форуме председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Источник: "Российская газета"

После окончания войны Кенигсберг (современный Калининград) никто не захватывал. Решение о передаче региона Советскому Союзу было юридически оформлено на Потсдамской конференции, в которой приняли участие более 50 государств, входящих в антигитлеровскую коалицию.

«Фактически, это две трети существовавших на тот момент суверенных государств, в которых проживало 90 процентов мирового населения. Все они единогласно закрепили современную Калининградскую область за нашей страной», — заключил Владимир Мединский.

Однако важно понимать, что русский город Калининград никогда не входил в состав Германии, а был образован всего 80 лет назад. Да, у региона богатое историческое наследие, доставшееся ему от Восточной Пруссии, однако романтизировать его не стоит, убежден помощник президента.

Сегодня германские мотивы по-прежнему прослеживаются в изображениях на гербах муниципалитетов. Действительно, Кенигсберг входил в состав Российской империи до того, как отошел Германии. Однако делать акцент на таких исторических флэшбеках не стоит.

По словам Мединского, сегодня тевтонские кресты куда уместнее смотрятся на сожженных танках, а не на гербах современных российских городов.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше