Запись к врачу через Госуслуги: волгоградцам дали больше времени

Волгоградцам, как и жителям других регионов России, упростили запись к врачу через Госуслуги.
Правительство России разрешило пациентам бронировать талоны онлайн на более долгий срок. Теперь можно выбрать дату приема, которая превышает нормативы ожидания медпомощи по территориальной программе госгарантий. Это правило касается и диагностических исследований — лабораторных и инструментальных. Порядок такой записи и предельные сроки устанавливают в территориальных программах госгарантий.
Документ уже действует, — пишет ТАСС.