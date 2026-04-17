В техникумах и колледжах Красноярского края пройдет день открытых дверей

Единый день открытых дверей состоится 18 апреля в техникумах и колледжах Красноярского края в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
На площадках образовательных учреждений для школьников и их родителей пройдут экскурсии в лаборатории, производственные мастерские и на ряд предприятий. Также состоятся мастер-классы и профессиональные пробы. Гости познакомятся с востребованными профессиями и узнают о трудоустройстве после обучения. Кластер «Цифровое земледелие и современные агропромышленные технологии», в который входит шесть техникумов и колледжей, представит будущим абитуриентам широкий спектр профессий: от ветеринарии и агрономии до эксплуатации сельскохозяйственной техники и технологий производства продуктов питания.
В Назаровском энергостроительном техникуме школьники смогут принять участие в интерактивном квесте с элементами профессиональных проб и мастер-классов. Кроме того, будет организована шоу-лекция, в ходе которой будут освещены вопросы развития энергетического комплекса Красноярского края и представлены ключевые работодатели-партнеры техникума. Для родителей пройдет собрание, которое посетят представители ведущих предприятий-работодателей. Родители смогут лично оценить материально-техническую базу техникума и условия подготовки специалистов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.