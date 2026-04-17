Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракова: Московские ЗАГСы получили 40 тысяч заявлений на свадебный сезон 2026

Свадебный сезон 2026 года стартовал в Москве. ЗАГСы получили около 40 тысяч заявлений на регистрацию брака с мая по сентябрь. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Источник: Freepik

— Сезон традиционно начинается с праздника Красная горка, который выпал на 19 апреля. Уже с 16 апреля в Москве проходят тематические церемонии бракосочетания на новых площадках, — уточнила она.

Так, впервые регистрации брака состоятся в Музее шахмат — четыре пары уже выбрали это место для создания семьи.

Самым популярным месяцем среди будущих молодоженов стал июнь — его предпочли более 12 тысяч пар благодаря большому количеству красивых дат. Самая востребованная из них — 26 июня.

Помимо этого, в топ-5 популярных дат вошли 6 июня и 8 августа — в эти дни пожениться планируют 1,7 тысячи и 1,2 тысячи пар.

Высоким спросом у влюбленных пользуются и два последних летних месяца — столичные ЗАГСы получили свыше 8,5 тысячи и 8,7 тысячи заявлений соответственно.

Медиаменеджер Иван Бакуров, в свою очередь, предложил обсудить выплату отцам «премии за верность». Идея заключается в том, чтобы выдавать миллион рублей за каждый год, прожитый в браке без разводов.

