639 тысяч попыток перехода на фишинговые сайты заблокировано с начала года

Более 639 тысяч попыток перехода на фишинговые и скам-ресурсы было заблокировано в Нижегородской области в первом квартале 2026 года. Такой статистикой с редакцией сайта pravda-nn.ru поделилась «Лаборатория Касперского».
Самым распространенным направлением для атак остается электронная почта — за три месяца специалисты зафиксировали свыше 208 тысяч писем с вредоносным или нежелательным содержанием.
В начале года злоумышленники использовали как прежние легенды, так и новые сценарии, всё чаще прибегая к многоэтапным атакам и комбинируя разные каналы связи, например переводили общение из почты в мессенджеры.
Как отметил руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун, в конце 2025 года была выявлена волна целевых атак на медицинские учреждения. Письма рассылались якобы от имени страховых компаний или больниц и содержали жалобы пациентов или просьбы о срочной госпитализации. При этом домены отправителей имитировали реальные организации.
В феврале 2026 года, по словам эксперта, аналогичные рассылки начали получать промышленные предприятия. Сообщения были замаскированы под уведомления о нарушениях при проверках транспорта. В архивах вместо документов находился бэкдор BrockenDoor, позволяющий злоумышленникам получать удалённый доступ и похищать данные.
Кроме того, в начале года организации получали письма якобы от налоговой службы. За месяц было выявлено более 1 600 таких сообщений.
Также в первом квартале отмечается рост скам-рассылок со ссылками на опросы в сервисах, ведущими на фейковые «розыгрыши» для выманивания криптовалюты. За квартал было заблокировано почти 40 тысяч таких писем.
Эксперты рекомендуют пользователям с осторожностью переходить по ссылкам, не вводить данные на сомнительных сайтах и использовать надёжные защитные решения.
