639 тысяч попыток перехода на фишинговые сайты заблокировано с начала года

Как отметил руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун, в конце 2025 года была выявлена волна целевых атак на медицинские учреждения. Письма рассылались якобы от имени страховых компаний или больниц и содержали жалобы пациентов или просьбы о срочной госпитализации. При этом домены отправителей имитировали реальные организации.