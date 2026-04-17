В Тюмени построят сооружения для очистки ливневых стоков

Их планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Сооружения для очистки ливневых стоков возведут в Тюмени в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Первые сооружения начали строить на ул. Эрвье. Они обеспечат очистку дождевых и талых вод в заречной части города. При строительстве ливневых очистных сооружений специалисты применяют инновационную технологию грунтоцементных свай. В скважины глубиной 15 м под высоким давлением подают цементный раствор. Смешиваясь с почвой, он образует прочные цементные столбы. Эта технология позволяет строить объекты на обводненных грунтах.

По проекту там построят резервуар, который будет принимать воду во время таяния снега и дождей. Технологическая линия сможет очищать ее от мусора, биологических и химических загрязнений перед сбросом в реку. Новую станцию планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Еще два сооружения для очистки ливневых стоков намерены построить в районе Кампуса и Гилевской рощи.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.