Силы ПВО привели в готовность из-за угрозы атаки БПЛА в Воронежской области

Глава региона призывает сохранять спокойствие.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотную опасность объявили в Воронежской области в 10:36 пятницы, 17 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона призывает сохранять спокойствие:

«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
