Силы ПВО привели в готовность из-за угрозы атаки БПЛА в Воронежской области

Беспилотную опасность объявили в Воронежской области в 10:36 пятницы, 17 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона призывает сохранять спокойствие:
«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России».
