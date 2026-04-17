В Хабаровском крае сформировали предложения в новую Народную программу

Муниципальный этап форума «Есть Результат!» прошел в Комсомольске-на-Амуре при участии губернатора Дмитрия Демешина и депутата Госдумы Максима Иванова. Участники из пяти районов края обсудили итоги работы за пять лет и подготовили инициативы для будущего планирования. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск со ссылкой на региональное отделение ЕР.
На тематических площадках были затронуты темы развития ТОСов, транспортной сети и патриотического воспитания молодежи. Основным итогом стал сбор почти ста предложений в новую программу, включая вопросы поддержки ветеранов спецоперации и комплексное развитие отдельных территорий. Ключевые инициативы передадут в федеральный центр, а итоговые наработки представят на масштабном региональном форуме в Хабаровске.
