На Кубани предотвратили ввоз зараженных семян петрушки из Италии

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в Краснодаре выявили серьезное нарушение: в партии семян петрушки, предназначенных для посева и прибывших из Италии, обнаружен возбудитель опасного заболевания — зебра-чипа. Этот патоген относится к карантинным объектам для Российской Федерации.
Факт наличия и жизнеспособности вредоносной бактерии Candidatus Liberibacter solanacearum подтвердили эксперты Краснодарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Поскольку возбудитель зебра-чипа включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и является ограниченно распространенным на территории ЕАЭС, ввоз зараженной продукции запретили.
Вся партия импортных семян изъята и утилизирована в соответствии с установленным порядком, чтобы исключить риск распространения заболевания.
В ведомстве отмечают, что зебра-чип представляет высокий фитосанитарный риск для сельского хозяйства. Распространение этой бактерии в почве и растениях может привести к значительным потерям урожая и создать угрозу продовольственной безопасности. Особенно уязвимы к данному заболеванию растения семейства пасленовых, такие как картофель, томаты и баклажаны. Основным переносчиком возбудителя является картофельная листоблошка.