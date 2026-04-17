Калининградцы назвали самую скучную профессию: охранник и бухгалтер в топе

Источник: Янтарный край

Сервис SuperJob провёл открытый опрос среди экономически активного населения Калининграда и выяснил, какие профессии жители региона считают самыми скучными. Лидером антирейтинга стал охранник — его назвали 11% респондентов.

На втором месте бухгалтер (9%), на третьем — продавец (7%). В топ-5 также вошёл библиотекарь: его профессию скучной сочли 5% опрошенных. По 2% голосов набрали архивариус, вахтёр и сторож. Ещё 2% калининградцев ответили, что скучной может быть любая нелюбимая работа.

Среди других профессий, упомянутых 1% респондентов, — юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.

23% опрошенных не смогли определиться с ответом, а 13% убеждены, что скучных профессий не бывает.

Мужчины и женщины разошлись во мнениях. Горожанки чаще называли унылой работу бухгалтера и охранника, мужчины же чаще упоминали сторожа. Опрос проводился со 2 по 10 апреля 2026 года.