На Верхнем озере в Калининграде пройдёт «Дуэль на Верхнем» — матчевые гонки на яхтах J/70

Гонки пройдут на современных спортивных яхтах международного класса J/70. Все лодки идентичны и предоставляются организаторами — это гарантирует честную борьбу, где всё решает только мастерство экипажа. Дистанция проложена в нескольких десятках метров от берега, так что набережная Верхнего озера станет естественной трибуной для всех желающих. Верхнее озеро — историческое место для калининградского паруса, где этот вид спорта активно развивают с начала 1960-х годов.