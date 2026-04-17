На Верхнем озере в Калининграде пройдёт «Дуэль на Верхнем» — матчевые гонки на яхтах J/70

матчевым гонкам «Дуэль на Верхнем». Лучшие экипажи России в течение трёх дней будут сражаться в формате «один на один» — это считается вершиной тактического мастерства в парусном спорте. Здесь важна не только скорость, но и умение навязать сопернику свою тактику. Судейство ведётся непосредственно на воде, так что зрители сразу видят результат каждого протеста и манёвра.
Гонки пройдут на современных спортивных яхтах международного класса J/70. Все лодки идентичны и предоставляются организаторами — это гарантирует честную борьбу, где всё решает только мастерство экипажа. Дистанция проложена в нескольких десятках метров от берега, так что набережная Верхнего озера станет естественной трибуной для всех желающих. Верхнее озеро — историческое место для калининградского паруса, где этот вид спорта активно развивают с начала 1960-х годов.
Программа: — 17 апреля: торжественное открытие в 11:00, предварительные гонки с 13:00.— 18 апреля: квалификационные матчи.— 19 апреля: полуфиналы, финальные дуэли и церемония награждения.
Регату проводят Федерация парусного спорта Калининградской области (ФПСКО) при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта и спортивной школы «Янтарный парус». Организаторы подчёркивают: «Матч-рейс на Верхнем озере — это не просто спорт, это большой городской праздник. Наша цель — показать, что парусный спорт доступен и невероятно интересен. J/70 — это скоростные “болиды”, которые идеально подходят для таких динамичных дуэлей в самом сердце Калининграда».