В Кузбассе будущим медикам рассказали о правильном старте карьеры

Встреча ординаторов и представителей Министерства здравоохранения Кузбасса состоялась в Кемеровском государственном медицинском университете. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном медицинском информационно-аналитическом центре.
На встрече особое внимание было уделено организации работы с наставником, исполнению целевых договоров, срокам направления на работу и мерам социальной поддержки для молодых врачей. Ординаторы задали свои вопросы и получили индивидуальные консультации. Главный консультант отдела кадров и государственной службы Минздрава Кузбасса Ксения Корнилова рассказала о наставничестве, возможных местах трудоустройства и доступных мерах поддержки.
Центр карьеры Кемеровского государственного медицинского университета готов обеспечить выпускников необходимыми навыками и ресурсами. Его руководитель Николай Абрамов подчеркнул, что именно совместная работа вуза и Министерства здравоохранения Кузбасса позволяет выпускникам быстрее адаптироваться в профессии, чувствовать поддержку на старте и увереннее двигаться по карьерной лестнице.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.