В Тюмени завершились соревнования по «Алгоритмическому программированию»

Соревнования по «Алгоритмическому программированию» проходили 14−16 апреля в Тюмени по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.
В отборочном этапе приняли участие более 200 студентов из Тюменских государственного и индустриального университетов. В финал прошли 23 команды из Тюмени и 1 из Тобольска. Помимо командного зачета на чемпионате проходили соревнования в личном первенстве, где за победу боролись 13 участников.
«Спортивное программирование в Тюменской области давно перестало быть просто увлечением. Сегодня это полноценная школа подготовки кадров для цифровой экономики и площадка, где юные таланты могут заявить о себе. Это прекрасная традиция, которую мы продолжаем на форуме “Инфотех” и где объединяем главные интеллектуальные состязания. Победители и призеры этих соревнований получают награды от губернатора Тюменской области», — подчеркнул директор департамента информатизации региона Станислав Логинов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.