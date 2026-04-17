Дорожную разметку обновляют в Хабаровске с использованием термопластика

К обновлению дорожной разметки приступают в Хабаровске. Так, например, по данным городской администрации, рабочие уже нанесли пешеходный переход на переулке Краснореченском, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Этот пешеходный переход выполнен из термопластика. Это качественнее и долговечнее, чем нанесенная краской на дорожное полотно. Такую «зебру» лучше видят водители независимо от времени суток и погодных условий, — проинформировали в мэрии Хабаровска.
В городе будет обновлена и иная дорожная разметка. Техника к выполнению данных работ уже готова, поэтому бригады планируют выйти на улицы города уже на следующей неделе при условии благоприятной погоды.
— Зайдут в первую очередь на центральную часть города, начиная от Пушкина в сторону Комсомольской площади. Пешеходные переходы будут выполнены с применением пластика, — сообщает ГТРК «Дальневосточная».
Отметим, что обновление дорожной разметки проходит в рамках двухмесячника по санитарной очистке. Кроме этого проводятся работы по установке дополнительных урн, замене скамеек, окрашиванию бордюров, ремонту леерных ограждений, очистке светофоров, замене и установке новых дорожных знаков. Запланированы также и субботники, которые пройдут 25 апреля и 16 мая.